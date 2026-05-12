un filo diretto da sesto a londra due amiche unite da un podcast

Da Sesto Fiorentino a Londra, due amiche condividono un podcast dedicato ai libri, che sta guadagnando sempre più ascolti. Le due protagoniste parlano di narrativa, autori e letture, coinvolgendo un pubblico appassionato di letteratura. Il podcast si svolge attraverso episodi pubblicati regolarmente e si basa su conversazioni informali tra le amiche. La serie sta attirando attenzione online e tra gli amanti dei libri.

Da Sesto Fiorentino a Londra. Tutto in un podcast giocato sulle pagine dei libri. Sta spopolando e ha già superato i 5mila attivissimi follower "Le due delle sei", un podcast creato da due amiche, Eleonora Adamo e Agata Badiali che, pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza, hanno trovato un modo per restare comunque vicine: "Il progetto – racconta la ‘sestese’ Eleonora – è nato nel 2023. Io e la mia ex collega di lavoro Agata abbiamo personalità diverse ma siamo accomunate dalla passione per i libri, pur con gusti diversi, lei ama la fantascienza e la saggistica in particolare e io più la narrativa. Parlando di libri, cinema e serie Tv è venuta l’idea del podcast che è anche una occasione per sentirci e restare in contatto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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