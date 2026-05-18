Perché a Morena c' è un problema di traffico che dura da vent' anni
A Morena, quartiere situato nella periferia sud-est della città, il traffico rappresenta un problema che si ripete quotidianamente da circa vent’anni. La situazione riguarda sia le vie di entrata che di uscita dal quartiere, che collegano l’area alla zona circostante e alla vicina città di Ciampino. Ogni giorno, residenti e pendolari affrontano lunghe attese e congestioni lungo le principali strade di accesso e uscita, creando disagi ricorrenti per chi percorre queste vie.
Traffico in entrata e uscita del quartiere, ogni giorno, da anni. Succede a Morena, nella periferia sud est della Capitale, al confine con il comune di Ciampino.Un quartiere bloccato da due strade“Non ne possiamo più del traffico” ha commentato Pasqualina Cocciolo, presidente della commissione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
A Tale of Two Cities by Charles Dickens | Book the Second, Chapters 9-16 | Audiobook
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