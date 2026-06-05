Un uomo di 31 anni scomparso è stato ritrovato nella pineta di Migliarino. Sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. La motocicletta usata dall’uomo è stata trovata abbandonata vicino alla zona. Le autorità stanno indagando per comprendere le circostanze del suo ritrovamento e le ragioni dell’abbandono del veicolo. Le cause della scomparsa restano ancora da chiarire.

Perché non sono stati trovati segni di violenza sul corpo?. Cosa spiega l'abbandono improvviso della motocicletta vicino alla macchia?. Come si è concluso il tragitto tra Levigliani e la costa?. Quali dettagli emergeranno dalle indagini sulle ultime ore di vita?.? In Breve Moto parcheggiata vicino alla macchia tra Torre del Lago e Vecchiano. Assenza di segni di violenza evidenti sul corpo del trentunenne. Ricostruzione cronologica degli eventi tra ieri pomeriggio e oggi. Indagini su possibile causa accidentale nella pineta di Migliarino. Il ritrovamento del corpo di Michele Lorenzoni nella pineta di Migliarino. Il corpo senza vita di Michele Lorenzoni, il trentunenne scomparso da Levigliani, è stato rinvenuto questo pomeriggio nella zona della pineta di Migliarino, tra Torre del Lago e Vecchiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero nella pineta di Migliarino: trovato il 31enne scomparso

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