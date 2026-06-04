Un uomo di 31 anni, scomparso il 3 giugno da Levigliani, frazione di Stazzema, è stato trovato morto il 4 giugno. La scomparsa risale al pomeriggio del giorno precedente. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite.

Viareggio (Lucca), 4 giugno 2026 – Il 31enne scomparso dal pomeriggio del 3 giugno da Levigliani, frazione del comune di Stazzema ( Lucca), in Alta Versilia, è stato trovato morto. Il corpo del giovane è stato rinvenuto nel pomeriggio nella macchia di Migliarino (Pisa), vasta pineta al confine tra Torre del Lago, nel comune di Viareggio ( Lucca), e Migliarino, nel comune di Vecchiano (Pisa). In corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso da parte dei carabinieri di Pisa. Non vedendolo tornare i familiari avevano presentato denuncia di scompars a ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini. La moto del giovane è stata ritrovata in via Matteotti a Torre del Lago, nei pressi della macchia di Migliarino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliarino, è stato trovato morto il 31enne scomparso dal pomeriggio del 3 giugno. Mistero sulle cause

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Finale tragico per le ricerche, è stato trovato morto l'uomo scomparso da molte oreL'uomo scomparso da molte ore è stato trovato morto in via Violetti, nella frazione di Macerone a Cesena.

Lo studente cinese scomparso da mesi trovato sulle Dolomiti non è morto per la valanga: probabile ipotermiaUno studente cinese scomparso da mesi nelle Dolomiti è stato ritrovato senza vita.