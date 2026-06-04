Migliarino è stato trovato morto il 31enne scomparso dal pomeriggio del 3 giugno Mistero sulle cause

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 31 anni, scomparso il 3 giugno da Levigliani, frazione di Stazzema, è stato trovato morto il 4 giugno. La scomparsa risale al pomeriggio del giorno precedente. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite.

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Viareggio (Lucca), 4 giugno 2026 – Il 31enne scomparso dal pomeriggio del 3 giugno  da Levigliani, frazione del comune di Stazzema ( Lucca), in Alta Versilia, è stato trovato morto. Il corpo del giovane è stato rinvenuto nel pomeriggio nella macchia di Migliarino (Pisa), vasta pineta al confine tra Torre del Lago, nel comune di Viareggio ( Lucca), e Migliarino, nel comune di Vecchiano (Pisa). In corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso da parte dei carabinieri di Pisa. Non vedendolo tornare i familiari avevano presentato denuncia di scompars a ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini. La moto del giovane è stata ritrovata in via Matteotti a Torre del Lago, nei pressi della macchia di Migliarino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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