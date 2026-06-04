Il corpo di un uomo di 31 anni è stato trovato a Torre del Lago, vicino a un canale. L’uomo era scomparso ieri pomeriggio da Levigliani, un centro del Comune di Stazzema. La vittima aveva 31 anni e il suo corpo è stato recuperato senza segni evidenti di violenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso da parte dei carabinieri di Pisa. Non vedendolo tornare i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini. La moto del giovane è stata ritrovata in via Matteotti a Torre del Lago, nei pressidella macchia di Migliarino. Il corpo del ragazzo è stato individuato in località Bufalina di Migliarino, zona boschiva all’interno del Parco naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Secondo quanto appreso, il cadavere non presenterebbe segni di violenza evidenti. Michele Lorenzoni è uscito di casa ieri per andare a lavoro e non ha più fatto ritorno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Torre del Lago: trovato morto il 31enne scomparso da Stazzema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Migliarino, è stato trovato morto il 31enne scomparso dal pomeriggio del 3 giugno. Mistero sulle causeUn uomo di 31 anni, scomparso il 3 giugno da Levigliani, frazione di Stazzema, è stato trovato morto il 4 giugno.

Leggi anche: Trovato morto il figlio del sindaco! Era scomparso da 3 giorni

Temi più discussi: Trovato con 35 dosi di cocaina: 50enne arrestato a Viareggio; A Lucca si scava a caccia di un cadavere di donna scomparsa anni fa: una segnalazione riapre il caso; A Lucca c’è una proprietà tagliata in due dalla nuova viabilità: Questa è la casa della mia famiglia dal 1945 e oggi ce la ritroviamo così... – Video; Chamekh Firas annegato a 19 anni nel lago d'Iseo: la nuova vita in Italia, i sogni infranti. Per Pisogne è un giorno di grande tristezza.

Trovato cadavere in pineta a Torre del LagoTORRE DEL LAGO. Un uomo italiano, con meno di quarant’anni, è stato trovato senza vita all’interno della pineta di Torre del Lago. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio quando è stato notato il cadave ... msn.com

Ancora piuttosto vuoto all'interno, ma finalmente ho messo su le mura del castello reddit

Un altro cadavere trovato in pineta tra Vecchiano e Torre del Lago: è misteroBufalina (Vecchiano), 28 agosto 2025 – Un altro cadavere rinvenuto alla Bufalina, al confine tra il comune di Vecchiano e quello di Torre del Lago. Il nuovo ritrovamento, dopo quello di quasi 20 ... lanazione.it