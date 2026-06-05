Un vigile del fuoco sta cercando un rene compatibile per la moglie malata di cancro. La coppia aveva programmato un trapianto, ma il procedimento è stato bloccato a causa delle condizioni di salute della donna. L’uomo ha avviato una campagna per trovare un donatore compatibile. La sua richiesta si basa sulla necessità di trovare un rene che possa salvare la vita della moglie. La donna non può ricevere il trapianto finché le sue condizioni mediche non migliorano.

Come può un uomo che non parla più salvare sua moglie?. Perché il cancro di Todd impedisce il trapianto pianificato?. Quali sostanze lavorative potrebbero aver causato la malattia del pompiere?. Cosa accadrà a Jennifer se la funzionalità renale scenderà sotto il 20%?.? In Breve Jennifer ha una funzionalità renale ferma al 22% per malattia policistica.. Il programma UT Southwestern gestisce la ricerca di donatori viventi.. L'idoneità al trapianto scatta quando la funzione renale scende al 20%.. UNOS registra circa 90.000 persone in lista d'attesa per un rene negli USA.. Una missione d’amore tra le fiamme e la malattia: il vigile del fuoco Todd Brook cerca un donatore per la moglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione d’amore: il vigile del fuoco cerca un rene per la moglie

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Non ama parlare di eroismo, ma di lavoro e di amore per quel che fa. Patrik Grönqvist, 54 anni, finlandese, vigile del fuoco, sommozzatore e sub, racconta la missione alle Maldive con il tono misurato di chi considera il proprio lavoro un dovere prima ancora c x.com

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