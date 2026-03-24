Arezzo rende omaggio a Filippo Bertini il vigile del fuoco eroe

Intitolato a Filippo Bertini il parco adiacente al Villaggio Dante. La cerimonia questa mattina alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti e del comandante VVF Fabrizio Baglioni Questa mattina, alla presenza della vicesindaca Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari di Filippo Bertini e di tutte le Autorità civili e militari, si è tenuta la cerimonia di svelatura della targa dedicata al “Parco Filippo Bertini, Medaglia d’Argento al Merito Civile”. Il parco, situato nei pressi del Villaggio Dante e dotato di area giochi, campi da tennis e calcetto, è stato ufficialmente intitolato per onorare la memoria e il sacrificio di Filippo Bertini, vigile del fuoco del Comando di Arezzo scomparso il 20 dicembre 1999, a soli 27 anni, durante un intervento di soccorso sulla E45. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini il parco adiacente al Villaggio DanteArezzo, 24 marzo 2026 – Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari e di tutte le...

Leggi anche: Encomio per il vigile del fuoco eroe. Salvò due persone dopo lo schianto