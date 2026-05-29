Lanciò fumogeni contro la Leonardo ma non fu terrorismo | condannato vigile del fuoco

Un vigile del fuoco volontario è stato condannato a quasi cinque anni di reclusione per aver lanciato fumogeni contro un edificio, senza che si configurasse un atto di terrorismo. La Corte d’Assise di Palermo ha riconosciuto che si trattava di un lancio di oggetti pericolosi, con possibili conseguenze gravi. La sentenza è stata emessa dopo aver escluso l’accusa di attentato incendiario.

Non terrorismo, ma lancio di oggetti pericolosi, con possibili conseguenze comunque devastanti: la seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo infligge 4 anni, 9 mesi e 15 giorni a Luigi Spera, il vigile del fuoco volontario finito sotto processo con l'accusa di attentato incendiario con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Palermo, lanciò oggetti incendiari contro la sede della Leonardo: condannatoI giudici della seconda sezione penale della corte d’assise di Palermo hanno condannato Luigi Spera a 4 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione. Spera è il vigile del fuoco che è finito sotto processo ... msn.com

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