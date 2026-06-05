Miranda addio a Pietro Fasano | un vuoto nel cuore del borgo

Notizia in breve

Pietro Fasano è deceduto, lasciando un vuoto nel cuore del borgo di Miranda. Le sue attività e i ricordi condivisi nelle piazze sono stati parte integrante della vita quotidiana della comunità. La scomparsa di Fasano potrebbe modificare gli aspetti sociali del luogo, riducendo gli incontri e le interazioni tra i residenti. La perdita di una figura così presente si fa sentire nel tessuto sociale del borgo.