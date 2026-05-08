Torna la Fiera del Mercato Verde | piante artigianato e laboratori nel cuore del borgo

Domenica 10 maggio, nel centro storico di Pennabilli, si svolgerà la Fiera del Mercato Verde, organizzata dall’associazione Pro loco. L’evento prevede l’esposizione di piante, prodotti artigianali e laboratori aperti al pubblico. Questa manifestazione si tiene annualmente nel borgo e rappresenta un’occasione per visitatori e residenti di scoprire le opere degli artigiani locali e di partecipare alle attività proposte.

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L’associazione Pro loco Pennabilli organizza domenica, 10 maggio, l’edizione 2026 della Fiera del Mercato Verde in mostra nel centro storico di Pennabilli. Un giardino colorato dove acquistare piante ornamentali e da frutto, erbe aromatiche e officinali e ogni varietà che potrà soddisfare i gusti.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mercato, musica e laboratori: torna "Borgo del Talco" in via Bezzecca Padova torna “Borgo del talco”: mercato, laboratori e musica dal vivo in via BezzeccaDopo la pausa invernale, torna a Padova “Borgo del Talco”, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento che restituisce nuova vitalità a via... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna la fiera del riuso in piazza Ugo La Malfa; Torna la fiera antiquaria a maggio con un’edizione speciale di tre giorni; Torna la Mostra Mercato dell’Agricoltura Maggio a Cles - Confcommercio; Torna la Fiera di San Vincenzo Ferrer: la 102ª edizione tra tradizione e spettacolo. Pennabilli, il centro storico diventa un grande giardino con la Fiera del Mercato VerdeFiera delle piante ornamentali, da frutto e da fiore e per l’orto, attrezzature da giardino, prodotti tipici della Valmarecchia, mercatino dell’artigianato locale ... altarimini.it Domenica torna la fiera di San Concordio in festa con ConfesercentiCon l’edizione primaverile di San Concordio in festa, domenica, si apre il calendario degli eventi mercatali organizzati da Confesercenti ... lanazione.it Pennabilli, il centro storico diventa un grande giardino con la Fiera del Mercato Verde Leggi qui: https://altarimini.it/pennabilli-il-centro-storico-diventa-un-grande-giardino-con-la-fiera-del-mercato-verde.php facebook