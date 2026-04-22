Nettuno spaccio nel cuore del Borgo | arrestato 19enne

Nettuno, 22 aprile 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 19enne del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel cuore del Borgo, dove i militari hanno trovato il giovane in possesso di droga. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo condotta nelle aree centrali della città.

Nettuno, 22 aprile 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 19enne del posto, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel centro di Nettuno, nel cosiddetto Borgo, noto luogo di ritrovo della movida locale. L’arresto è il risultato di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotto dai Carabinieri che, insospettiti dall’insolito via vai nei pressi dell’abitazione del giovane, hanno effettuato un controllo. Il 19enne è stato sorpreso nell’androne del palazzo in possesso di 9 g di hashish già suddivisi in 8 dosi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Roma: spaccio di crack e cocaina in strada a Nettuno, arrestato 27enneUn 27enne arrestato a Nettuno per detenzione e spaccio di droga dopo un inseguimento con i carabinieri. Spaccio nel borgo antico di Bari, arrestato mentre tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestraUn arresto con sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel borgo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nettuno, spaccio nel cuore del borgo: 19enne arrestato dai Carabinieri; Carabinieri in azione nel Borgo di Nettuno: 19enne finisce in manette per droga; Nettuno, droga nel Borgo della movida: il via vai sospetto porta all’arresto di un 19enne del posto; Inchiesta escort Milano, una settantina i calciatori alle serate. Nettuno, spaccio nel cuore del borgo: 19enne arrestato dai CarabinieriProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel litorale romano. A Nettuno, nel cuore del borgo, area centrale e ... castellinotizie.it Nettuno, droga nel Borgo della movida: il via vai sospetto porta all’arresto di un 19enne del postoNettuno, arrestato un 19enne nel Borgo per droga: i Carabinieri sequestrano oltre 290 grammi di hashish dopo controlli mirati nel centro. ilquotidianodellazio.it Firenze: danneggiata (per l'ennesima volta) la fontana del Nettuno - conosciuta anche come Biancone - in piazza della Signoria. Seguendo una "sfida" prematrimoniale, una donna si è arrampicata sulla scultura per toccarne le parti intime e provocando, così, - facebook.com facebook Nettuno, ladri svaligiano casa del poliziotto durante il suo funerale ift.tt/2315eYC x.com