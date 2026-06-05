Negli ultimi dodici mesi sono stati denunciati oltre il 12% di minorenni in più rispetto all’anno precedente. I carabinieri spiegano che non si tratta di baby gang, ma di comportamenti derivanti dall’uso dei social media. Durante questo periodo, i casi di codice rosso sono aumentati del 127% in due anni. Gli agenti indicano che il disagio sociale si manifesta anche attraverso le piattaforme online.

I DATI DEGLI ULTIMI 12 MESI. I carabinieri: «Disagio sociale amplificato on line». Codice rosso: in due anni + 127% di casi. Tra prevenzione e repressione: 780 arresti, 8.220 denunce, 78mila chiamate al 112 e 123mila accolti nelle caserme. Aumentano i minorenni denunciati o arrestati dai carabinieri per aver commesso reati nella nostra provincia. E non di poco: negli ultimi dodici mesi sono cresciuti del 12,5%, passando da 481 a 541. Un fenomeno di microdelinquenza che i carabinieri non riconducono «a forme strutturate di baby gang», quanto piuttosto a una forma «di disagio sociale amplificato dalla diffusione tramite social network delle condotte devianti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Minorenni denunciati: +12,5%. «Nessuna baby gang, ma deriva sui social»

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