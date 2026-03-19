Torino 4 egiziani minorenni arrestati per rapine con coltelli e spray urticante la baby gang pubblicava i colpi sui social

A Torino, quattro minorenni di origine egiziana sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso diverse rapine in strada utilizzando coltelli e spray urticante. La baby gang, secondo le indagini, pubblicava sui social le immagini dei colpi messi a segno. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i giovani, che ora sono al centro di un procedimento giudiziario.

Secondo quanto ricostruito, i membri della baby gang aggredivano le vittime per strada per strappar loro collane d’oro, riprendendo tutto con il cellulare e pubblicando poi i video sui social, tra cui TikTok Una nuova serie di episodi di criminalità a Torino, questa volta ad opera di una baby. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Torino, 4 egiziani minorenni arrestati per rapine con coltelli e spray urticante, la baby gang pubblicava i colpi sui social Articoli correlati Milano, rapine violente con spray urticante: arrestati 4 egizianiÈ finita così una doppia violenta rapina avvenuta tra domenica e lunedì in viale Gran Sasso a Milano, attorno alla mezzanotte e mezza. Leggi anche: Accecato con spray urticante e accoltellato in testa mentre è a terra: così una baby gang ha tentato di uccidere un ventenne