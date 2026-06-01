Un uomo di 46 anni è stato colpito con calci in faccia da un gruppo di sei giovani, due dei quali minorenni, in una strada di Belluno. L’aggressione è stata filmata con i cellulari e condivisa sui social network. L’uomo, di origine egiziana, ha urlato per chiedere aiuto durante l’attacco. La polizia ha denunciato i sei ragazzi coinvolti, mentre continua ad indagare sulle eventuali motivazioni legate a un possibile motivo razziale.

BELLUNO - «Aiuto, aiuto». Le urla strazianti, poi i calci in pieno volto e quel pestaggio di gruppo ripreso in un video poi circolato sui social. È accaduto nel pieno centro di Belluno, in via Loreto, dove sei ragazzi bellunesi, quattro maggiorenni e due minori, hanno aggredito un 46enne di origini egiziane. Sei le persone che sono state denunciate per l'episodio risalente a marzo. A soccorrere la vittima è stato un passante, che, vista la scena, ha messo in fuga gli aggressori. Il 46enne è stato, successivamente, visitato dal personale sanitario ed è stato refertato con 8 giorni di prognosi. L'aggressione Il gruppo si sarebbe avvicinato all'uomo e, dopo un primo scontro verbale, avrebbe iniziato a spintonarlo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Baby gang colpisce con calci in faccia un 46enne egiziano, l'aggressione ripresa con i cellulari: 6 bellunesi denunciati, 2 minorenni. L'ombra del gesto razziale

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TABACCAIO PICCHIATO DA TRE MINORENNI: MORSO SUL BRACCIO E NASO ROTTO | 29/04/2026

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