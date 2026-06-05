Minetti rissa Travaglio-Mieli dalla Gruber | Fai il signore! Ma tu faresti pippa?

Da liberoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una trasmissione televisiva, si è verificata una lite tra Marco Travaglio e Mieli, con la conduttrice che ha invitato a calmarsi. Tra gli scambi di battute, Travaglio è stato invitato a comportarsi da signore, mentre Mieli ha risposto con un commento volgare. Contestualmente, la procura di Milano ha dato parere favorevole alla grazia per Nicole Minetti, contribuendo a far crollare l'inchiesta del Fatto.

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Qualcuno aiuti Marco Travaglio. Dopo il parere della procura di Milano che ha sostanzialmente confermato la grazia a Nicole Minetti, l'inchiesta del Fatto è crollata del tutto. E così a Otto e Mezzo va in scena uno scontro durissimo tra il direttore del Fatto e Paolo Mieli. Travglio. Mieli non usa giri di parole: "Guarda, io non faccio mai nessun processo a nessuno, tantomeno a un altro giornalista, però andare avanti per partito preso non è un buon modo, hai capito? Ci deve essere una volta Marco Travaglio che riconosce che il risultato di una sentenza, e non è questo il caso, o di una decisione al Capo dello Stato ti dà torto e lo riconosci e fai il signore". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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