In diretta televisiva, Marco Travaglio ha reagito con rabbia, chiedendo scuse o denunce alla procura di Milano dopo aver appreso che aveva approvato la grazia per Nicole Minetti. Contestualmente, sono state smentite le accuse contro l'ex premier e un altro imputato per le stragi del 1993. In studio, Bocchino e Mieli hanno commentato la vicenda, mentre il giornalista del Fatto Quotidiano ha mostrato evidenti segnali di esasperazione.

Marco Travaglio capitola. Era inevitabile. Nello studio di Otto e Mezzo si consuma la resa del direttore del Fatto Quotidiano che ha incassato due colpi: l'ok da parte della procura di Milano alla grazia per Nicole Minetti e il crollo delle accuse contro Berlusconi e Dell'Utri per le stragi del '93. Due cavalli di battaglia del Fatto che si sono sciolti come un gelato all'equatore. Ma Travaglio davanti a Paolo Mieli e Italo Bocchino, ospiti in studio dalla Gruber, non molla e attacca: "Le mie indagini dicono altro", spiega ponendosi in un delirio di onnipotenza anche al di sopra delle procure. "Il caso è chiuso per quello che riguarda le competenze del presidente della Repubblica, del ministro della Giustizia e della procura generale di Milano, che hanno chiesto all’oste se il vino è buono e questo ha risposto che è ottimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Minetti, Travaglio perde la testa: "La procura si scusi o li denunciamo", sverniciato da Bocchino e Mieli in tv

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