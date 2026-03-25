Durante la trasmissione televisiva, il direttore di un quotidiano ha mostrato un sorriso soddisfatto dopo l’esito di un voto. La conduttrice ha commentato l’evento, mentre in studio si è respirata un’atmosfera di entusiasmo tra i presenti. La puntata si è svolta sulla rete privata, con un clima di euforia tra alcuni partecipanti.

Fatica a non gongolare, Marco Travaglio. Il direttore del Fatto quotidiano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, cerca di mantenere un contegno ma a La7 il clima è di festa grande. Poche ore prima, il No ha vinto il referendum sulla giustizia e in studio, da Massimo Giannini alla stessa padrona di casa, è un alternarsi di commenti entusiasti, sospiri di sollievo e profezie catastrofiche su Giorgia Meloni e il governo di centrodestra. Travaglio, in collegamento, ascolta in silenzio. La bocca si increspa in quello che sembra un sorriso, lo sguardo sornione osserva Italo Bocchino, direttore editoriale de Secolo d'Italia, battersi come al solito da solo nella gabbia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, il ghigno di Travaglio dopo il voto: festa manettara dalla Gruber

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