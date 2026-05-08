Minacciano di morte un quindicenne e lo rapinano | due studenti nei guai

Due studenti sono stati coinvolti in un episodio avvenuto in zona Madonna Pellegrina a Padova, dove un quindicenne è stato minacciato di morte e rapinato. La Questura ha ricevuto una segnalazione da parte del minore vittima, che ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della sezione “Volanti” sono intervenuti sul posto e stanno indagando sui fatti, che riguardano un atto di violenza tra giovani.

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Giovani violenti, un altro episodio portato a galla dalla Questura di Padova. Gli agenti della sezione "Volanti" sono intervenuti in zona Madonna Pellegrina, in via Marchetto da Padova a seguito di una segnalazione giunta al 113 da parte di un minore che è stato vittima di minacce e di una rapina.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate In poche ore terrorizzano e rapinano tre giovani a Parma: nei guai due minorenniI Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno recentemente concluso un’attività d’indagine che ha portato alla denuncia, alla Procura... Rapinano e minacciano due turisti in centro a Firenze: uno in manetteFIRENZE – Agguato nel cuore della notte in via Palazzuolo a Firenze, dove due giovani turisti sono finiti nel mirino di una banda di rapinatori. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Segrega e minaccia di morte figlia per costringerla a nozze: arrestato; Massafra, semina il panico in due locali e minaccia di morte i carabinieri: arrestato 28enne; Loano, provoca un incidente stradale e minaccia di morte i feriti. Denunciato; Minacciano di morte un quindicenne e lo rapinano: due studenti nei guai. Dalle conchiglie che minacciano di morte Trump alla sparatoria del 25 aprile: abbiamo importato il virus della folliaa cura di Nicola Perrone La domanda, visto quel che accade, sorge spontanea: non è che da qualche laboratorio stavolta è scappato il virus della pazzia? Non solo negli Stati Uniti, dove ormai uno qual ... altovicentinonline.it I pasdaran ipotizzano la morte di Netanyahu: Non sappiamo se è ancora vivo. Lui risponde con un videoNella guerra tra Iran e Israele che ha portato, almeno in quest’ultima fase, all’uccisione dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, anche Teheran vuole esporre il proprio trofeo di caccia. Così, in un ... ilfattoquotidiano.it Hantavirus, i lavoratori del porto di Granadilla minacciano di bloccare le attività del porto quando arriverà la nave MV Hondius La notizia che la nave da crociera coinvolta in un focolaio di hantavirus possa giungere nel porto industriale di Granadilla ha allarma facebook