Minaccia del terrorismo in aumento | che cosa succede in Africa

In Africa, le operazioni dei gruppi jihadisti sono aumentate, con attacchi e sequestri che coinvolgono diverse nazioni. Le forze di sicurezza hanno registrato un incremento di azioni violente e attentati nelle regioni più colpite. Le autorità locali hanno segnalato un rafforzamento delle formazioni terroristiche e un’espansione delle aree di insediamento. Nessuna operazione di contrasto ha ancora fermato questa escalation, e le minacce si concentrano soprattutto nelle zone di confine e nelle aree rurali.

L’Africa sta tornando a essere il principale epicentro della minaccia jihadista globale. Dall’area del Corno d’Africa fino alla fascia del Sahel, gruppi affiliati ad al-Qaeda e allo Stato Islamico stanno ampliando la propria presenza, approfittando dell’instabilità politica, della debolezza delle istituzioni e delle difficoltà economiche che caratterizzano molte regioni del continente. L’allarme è stato lanciato dal Center for Strategic and International Studies (CSIS), che nel suo rapporto annuale sulla sicurezza globale definisce il terrorismo africano come una delle maggiori incognite per gli equilibri internazionali nei prossimi anni. L’espansione del terrorismo in Africa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Terrorism Is Rising Across Africa — Heres Where Its Worst

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