Non solo carburante la crisi minaccia pure i farmaci | costi in aumento e meno scorte Cosa succede
Oltre ai rincari e alle difficoltà di approvvigionamento di carburante, la crisi attuale potrebbe causare anche una riduzione delle scorte di farmaci. La chiusura dello stretto di Hormuz, infatti, potrebbe influire sui trasporti marittimi, aumentando i costi e causando potenziali carenze nel settore farmaceutico durante i mesi estivi. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche che coinvolgono più settori.
Non solo il carburante che scarseggia e sale di prezzo, la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe portare nei mesi estivi anche a carenze di medicinali. A tratteggiare uno scenario poco piacevole è Farmindustria. Come illustrato in un articolo dei colleghi di Today.it, il presidente Marcello.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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