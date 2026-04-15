Non solo benzina la crisi minaccia i farmaci | costi in aumento e meno scorte Cosa succede

La crisi legata all’aumento dei costi energetici sta influenzando anche il settore farmaceutico, con possibili riduzioni delle scorte di medicinali e difficoltà nell’approvvigionamento. La chiusura dello stretto di Hormuz, che riguarda una zona strategica per il traffico di petrolio, potrebbe aggravare ulteriormente la situazione nei mesi estivi, creando problemi non solo per il carburante, ma anche per la disponibilità di alcuni farmaci sul mercato.

Non solo il carburante che scarseggia e sale di prezzo, la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe portare nei mesi estivi anche a carenze di medicinali. A tratteggiare uno scenario poco piacevole è Farmindustria. Il presidente Marcello Cattani denuncia aumenti dei costi di produzione "stimati.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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