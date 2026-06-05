Lunedì 8 giugno, un insegnante della scuola militare Teuliè sarà ascoltato dai pubblici ministeri nell’ambito di un’indagine per minacce e abusi sessuali su studenti minorenni. L’uomo è stato già iscritto nel registro degli indagati e si trova sotto inchiesta. L’interrogatorio si terrà presso gli uffici giudiziari di Milano e si concentra sui fatti contestati. La scuola ha già avviato accertamenti interni e ha collaborato con le autorità.

Milano, 5 giugno 2026 – È stato fissato per lunedì prossimo, 8 giugno, l'interrogatorio di garanzia dell'insegnante di italiano 48enne della scuola militare Teuliè di Milano, arrestato ieri con ordinanza di domiciliari per le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni, a vario titolo, di almeno sette studenti, dall'ottobre del 2024 in avanti. L'interrogatorio si terrà davanti al gip, il giudice per le indagini preliminari, Elio Sparacino, che ha firmato il provvedimento nell'inchiesta delle pubblico ministero Letizia Mannella e Alessia Menegazzo e dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura diretta da Marcello Viola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Minacce e abusi sessuali sugli studenti (minorenni) della scuola militare Teuliè: Marco Ricucci interrogato dai pm lunedì 8 gennaio

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