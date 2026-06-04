Chi è Marco Ricucci il prof arrestato per le violenze sessuali agli allievi della scuola militare Teulié

Notizia in breve

Un docente di italiano e latino è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver commesso violenze sessuali su studenti della scuola militare Teulié. Le indagini hanno accertato che le attenzioni del professore si rivolgevano principalmente agli allievi più giovani. L'arresto è stato eseguito dopo le segnalazioni e le verifiche delle autorità competenti. Il docente, ora in custodia, è sospettato di aver perpetrato abusi nel periodo in cui insegnava presso l'istituto.