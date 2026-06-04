Chi è Marco Ricucci il prof arrestato per le violenze sessuali agli allievi della scuola militare Teulié
Un docente di italiano e latino è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver commesso violenze sessuali su studenti della scuola militare Teulié. Le indagini hanno accertato che le attenzioni del professore si rivolgevano principalmente agli allievi più giovani. L'arresto è stato eseguito dopo le segnalazioni e le verifiche delle autorità competenti. Il docente, ora in custodia, è sospettato di aver perpetrato abusi nel periodo in cui insegnava presso l'istituto.
Milano - Le attenzioni del docente di italiano e latino si concentravano “sugli studenti più fragili, con problemi scolastici e quindi maggiormente esposti all’influenza di un docente” in un ambiente, quello di una scuola militare, “dove la gerarchia ha un valore ancor più rilevante che negli ordinari percorsi scolastici”. Tra le vittime anche allievi minorenni. Ragazzi in alcuni casi ancora minorenni, uno si è anche ritirato dalla scuola a causa degli abusi subiti, costretti dal 2024 a subire palpeggiamenti in classe, spinti a inviare foto e video intimi in cambio di un aiuto nelle verifiche o dietro la minaccia della bocciatura, che avrebbe ostacolato il sogno di una carriera nelle forze armate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Arrestato prof della scuola militare Teuliè, le violenze sessuali su 7 allievi: il ricatto e le molestie per non farsi bocciare alla MaturitàUn insegnante di italiano della scuola militare «Teuliè» di Milano è stato arrestato.
Violenze sessuali su allievi alla scuola militare Teuliè di Milano: insegnante arrestatoUn insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su più allievi.