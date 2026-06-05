Minacce di morte e armi per colpire i pm del processo Hydra | le associazioni organizzano la scorta civile a Milano

Da milanotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, le associazioni hanno deciso di organizzare una scorta civile per proteggere i pm coinvolti nel processo Hydra, dopo aver ricevuto minacce di morte. Le minacce sono state inviate tramite messaggi e sono state accompagnate dalla presenza di armi. La scorta sarà presente per garantire la sicurezza dei magistrati durante le attività legate al procedimento. L’iniziativa mira a difendere i pubblici ministeri da eventuali attacchi.

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“Saremo le sentinelle della legalità che tengono in piedi il ponte costruito con la rete antimafiosa che collega l'aula bunker a tutte le piazze lombarde”. Lo si legge in una nota congiunta tra varie associazioni (tra cui Libera, Caritas ambrosiana e Legambiente Lombardia) con cui viene. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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