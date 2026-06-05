Mimmo Risica lascia il posto in consiglio comunale a Marta Battistella
Mimmo Risica si dimette dal consiglio comunale di Venezia e viene sostituito da Marta Battistella. La decisione arriva dopo che il partito ha ottenuto il 5% alle elezioni e la coalizione ha subito una sconfitta. Risica, ex primario e medico di Emergency, lascia il suo incarico a favore di Battistella, che prende il suo posto all’interno del gruppo consiliare di Alleanza Verdi Sinistra.
Cambia la rappresentanza di Alleanza Verdi Sinistra nel consiglio comunale di Venezia. Il partito, dato un risultato elettorale sotto le attese (5% delle preferenze), e data la sconfitta della coalizione, aveva eletto infatti un solo consigliere, l'ex primario e poi medico di Emergency e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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