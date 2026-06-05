Mimmo Risica lascia il posto in consiglio comunale a Marta Battistella

Notizia in breve

Mimmo Risica si dimette dal consiglio comunale di Venezia e viene sostituito da Marta Battistella. La decisione arriva dopo che il partito ha ottenuto il 5% alle elezioni e la coalizione ha subito una sconfitta. Risica, ex primario e medico di Emergency, lascia il suo incarico a favore di Battistella, che prende il suo posto all’interno del gruppo consiliare di Alleanza Verdi Sinistra.