Marcobello lascia il posto in consiglio

Simone Marcobello, consigliere di opposizione eletto tra le fila di Arcola Protagonista con 113 preferenze, ha annunciato le dimissioni dal ruolo. La decisione, motivata da un'incompatibilità con il regolamento comunale, ha suscitato sorpresa tra i membri dell’amministrazione e i cittadini. Marcobello ha dichiarato di non voler lasciare, ma ha deciso di rassegnare le dimissioni. La sua uscita dal consiglio comunale sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

"Me ne vado ma non vorrei". Simone Marcobello, consigliere di opposizione nelle fila di Arcola Protagonista, eletto a sostegno del candidato Alessio Binetti, con 113 preferenze, ha dato le dimissioni per " Incompatibilità con il regolamento comunale ". Queste sono le motivazioni che lo hanno costretto ad andarsene. Non entra nel merito ma spiega che si tratta di questioni legate al precedente lavoro. "Una situazione che ho proposto di risolvere ma in una modalità, secondo quanto mi è stato detto, che non è congruente con quanto prescrive il regolamento". Alla luce di quanto gli è successo Marcobello punta il dito proprio contro il regolamento comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marcobello lascia il posto in consiglio Notizie correlate Comune, cambio in Consiglio. Paolo Mirti lascia l’incarico. Al suo posto Marta BrozziIn apertura di Consiglio comunale, il sindaco Valter Stoppini ha espresso, a nome dell’amministrazione e della città, ferma condanna per i gravi... Madia lascia il Consiglio: "Motivi personali"In consiglio comunale, tra le fila dell’opposizione di centrodestra, entrerà a breve un nuovo consigliere: dopo quasi due anni di mandato, infatti,...