Il consiglio comunale dei giovani di Gambettola ha partecipato a una visita istituzionale presso il Senato della Repubblica nelle giornate del 24 e 25 marzo 2026. Durante l’evento, i membri del consiglio hanno avuto occasione di visitare gli ambienti della sede e di partecipare a incontri con rappresentanti istituzionali. L’esperienza è stata descritta come significativa e memorabile dai partecipanti.

Nelle giornate del 24 e 25 marzo 2026 il consiglio comunale dei ragazzi di Gambettola ha preso parte a una visita istituzionale a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Nelle giornate del 24 e 25 marzo 2026 il consiglio comunale dei ragazzi di Gambettola ha preso parte a una visita istituzionale a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. “Due giornate intense e significative - spiega il Comune - durante le quali i giovani partecipanti hanno potuto assistere dal vivo al dibattito nell’Aula, entrando in contatto diretto con i meccanismi della vita parlamentare e comprendendo più da vicino il funzionamento delle istituzioni repubblicane. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il consiglio comunale dei giovani di Gambettola in visita al Senato: "Un qualcosa che lascia un segno profondo"

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