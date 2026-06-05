La Mille Miglia in moto si conclude attraversando borghi storici e zone di campagna, con soste dedicate a degustazioni di prodotti locali come formaggi, salumi e vini. La carovana internazionale comprende partecipanti provenienti da diverse nazioni europee e oltre, che si alternano lungo il percorso. Le degustazioni si svolgono in piazze e agriturismi tra le tappe, offrendo ai partecipanti un assaggio delle specialità tipiche della regione attraversata.

Quali nazioni internazionali parteciperanno a questo raduno globale?. Dove si svolgeranno le degustazioni dei prodotti tipici locali?. Come influenzerà l'evento l'economia delle botteghe artigiane umbre?. Cosa verrà annunciato durante la festa finale a Castiglione del Lago?.? In Breve Partecipazione internazionale di piloti da Argentina, Brasile, USA, Iran, Svizzera, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.. Programma a San Gemini con degustazioni di Pampepato di Terni IGP e show cooking del Bocconcello.. Gara sul Circuito Città di Terni presso il Parcheggio Staino con piloti storici locali.. Premiazioni finali a Castiglione del Lago presso il Club Velico e annuncio edizione 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mille Miglia in moto: il gran finale tra borghi e sapori tipici

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