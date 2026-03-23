La stagione gioca a favore di trekking, passeggiate e camminate, ancor più nel territorio del Garda, dove la varietà concentrata del paesaggio e la fitta rete di sentieri che unisce laghi, borghi e rilievi accessibili sembrano fatte apposta. Tanto che il binomio si traduce in escursioni giornaliere, weekend e ponti di stagione all'insegna di itinerari soft che, mentre sgranchiscono le gambe e allenano il corpo, conciliano sensi e piaceri, dalla vista dei paesaggi al profumo dei fiori, passando al gusto delle specialità locali da assaggiare in compagnia. Tra le passeggiate più complete per varietà di scorci c'è di sicuro quella che... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra trekking e itinerari soft: alla scoperta di antichi borghi e sapori tipici

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