Fordongianus | tra archeologia e sapori il gran finale del festival

A Fordongianus si conclude oggi la sesta edizione di Mestieri, Passioni e Sapori a…Forum, un evento che ha coinvolto il centro storico e le zone circostanti. Durante la manifestazione, sono stati allestiti spazi dedicati all’archeologia e alle tradizioni locali, creando un ambiente in cui storia e cultura si sono mescolate tra esposizioni, dimostrazioni e degustazioni. La manifestazione ha attirato visitatori interessati a scoprire le peculiarità della zona.

Fordongianus chiude oggi la sesta edizione di Mestieri, Passioni e Sapori a.Forum, un evento che ha trasformato il centro storico e le aree limitrofe in un laboratorio vivente tra storia e tradizioni locali. La domenica 12 aprile 2026 segna l’ultimo giorno di questa manifestazione, che dopo l’apertura di sabato 11 aprile con laboratori di lavorazione del legno e di intreccio, punta oggi a consolidare il legame tra il patrimonio archeologico e l’economia dei sapori del territorio. Il recupero delle radici tra archeologia e gastronomia locale. La giornata odierna si apre con un sulla quotidianità antica. Dalle ore 9.30, i visitatori potranno assistere all’Esposizione de is maccadores, una rassegna che include dimostrazioni culinarie e attività ispirate alla vita di un tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fordongianus: tra archeologia e sapori, il gran finale del festival Fiere, ultimo giorno tra gli stand. Ricordi e sapori per il gran finaledi Claudio Roselli Sta per calare il sipario sull’edizione 2026 delle Fiere di Mezzaquaresima a con la passerella finale della domenica. Leggi anche: World Carnival Naso: gran finale tra sfilate e sapori