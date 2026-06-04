Milano violenze sessuali alla scuola militare Teulié | arrestato un docente

Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenze sessuali, concussione e maltrattamenti su almeno sette allievi. Le indagini hanno portato alla custodia cautelare dell’uomo, che avrebbe abusato dei giovani studenti. Le autorità stanno verificando altri eventuali episodi e ascoltando le vittime. L’istituto ha avviato procedure interne per garantire la tutela degli studenti coinvolti.

Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi, almeno sette. Sono questi i reati di cui è accusato un insegnante della scuola militare Teulié di Milano, che è stato arrestato. Secondo le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, che coordinano le indagini condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, il docente avrebbe minacciato di ostacolare gli allievi agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. La Procura: «Assoggettamento psichico degli studenti». L’inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime maggiorenni, allievi dell’ istituto di formazione dell’Esercito Italiano che ha sede in Corso Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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