Milano violenze sessuali per superare esami alla scuola militare Teulié | arrestato un professore

Un professore della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Le accuse riguardano presunte violenze e pressioni esercitate durante gli esami di maturità, con l’obiettivo di superare le prove. L’arresto segue un’indagine condotta dalle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teulié arrestato dai carabinieri di Milano. L’uomo, milanese di 48 anni, secondo le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall’ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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