Milano studenti festeggiano la fine della scuola con un bagno nella fontana

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, numerosi studenti del liceo Volta hanno celebrato la fine dell’anno scolastico immergendosi in una fontana di via Benedetto Marcello. La scena si è verificata durante i festeggiamenti dell’ultimo giorno di scuola. Non ci sono state segnalazioni di interventi delle forze dell’ordine o di danni alla fontana. La festa ha coinvolto un gran numero di studenti, che hanno condiviso il momento sui social media.

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Un bagno nella fontana di via Benedetto Marcello a Milano. È così che hanno festeggiato l’ultimo giorno di scuola tantissimi studenti del liceo Volta del capoluogo lombardo. Al termine delle lezioni decine e decine di ragazzi si sono buttati in acqua, acceso fumogeni e cantato cori per salutare l’inizio delle vacanze estive. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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