Milano scivola | il tech perde terreno sotto i timori sull’IA

Il titolo STM ha subito un calo che ha preoccupato gli investitori nel settore tecnologico, a causa di timori legati all’intelligenza artificiale. La diminuzione delle azioni ha contribuito a far scivolare la Borsa di Milano, mentre alcuni titoli bancari sono riusciti a mantenere livelli più stabili, resistendo al calo generale.

Perché il calo di STM sta spaventando gli investitori tecnologici? Quali titoli bancari stanno resistendo al ribasso di Piazza Affari? Come influisce il costo dell'intelligenza artificiale sulla redditività di STM? Perché gli analisti hanno alzato il target su MPS a 11,80 euro??? In Breve STM cala del 3% e Prysmian perde l'1,4% per timori costi IA. Stellantis e Ferrari scendono rispettivamente dello 0,4% e dello 0,2%. Amplifon sale del 2,8%, Inwit del 2,1% e Nexi del 1 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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