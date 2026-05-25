Il cardinale Czerny ha dichiarato che si sta instaurando un dialogo aperto con le grandi aziende tecnologiche sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ha specificato che l’attenzione principale è rivolta al futuro della società e ai gruppi più vulnerabili, che potrebbero essere maggiormente colpiti dai cambiamenti in atto nel settore digitale.

“La nostra attenzione speciale è al destino della società e, in particolare ai vulnerabili, di fronte alla rivoluzione digitale in atto. Preferisce concentrarsi sull’esigenza di governare l’Intelligenza Artificiale il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nel dialogo con i giornalisti a margine della presentazione di Magnifica Humanitas, piuttosto che soffermarsi sui rischio della nuova tecnologia. Non crede ci sia chi oggi chiede di tutto alla IA, quasi fosse una divinità pagana? "L’affidarsi a un Dio falso è un problema molto antico, da non limitarsi all’Intelligenza artificiale. Non dimentichiamo l’idolatria del potere, del denaro e della violenza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cardinale Czerny: “Dialogo aperto con le Big Tech sull’IA”

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