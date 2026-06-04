Milano scivola sotto i 50mila punti | spread su e Pirelli sotto accusa
Milano ha chiuso sotto i 50 mila punti, con lo spread tra Btp e Bund che si è alzato oltre i 75 punti. Nel frattempo, un report di Grizzly Research ha messo sotto accusa le attività di Pirelli, sollevando dubbi sulla trasparenza dell’azienda. La Borsa ha registrato una giornata di calo, mentre le tensioni sui mercati si sono fatte più evidenti.
Perché lo spread Btp-Bund è tornato a salire verso i 75 punti? Cosa nasconde il report di Grizzly Research sulle attività di Pirelli? Quali titoli hanno contrastato il crollo del listino milanese oggi? Come influirà il rischio geopolitico sui rendimenti del debito italiano??? In Breve StM cala del 5,4% e Prysmian perde il 3,3% durante la sessione. Spread Btp-Bund sale a 74,5 punti con rendimento decennale al 3,78%. Campari cresce del 2,1% mentre Cucinelli avanza dell'1,78%. G . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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