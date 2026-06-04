Milano scivola sotto i 50mila punti | spread su e Pirelli sotto accusa

Notizia in breve

Milano ha chiuso sotto i 50 mila punti, con lo spread tra Btp e Bund che si è alzato oltre i 75 punti. Nel frattempo, un report di Grizzly Research ha messo sotto accusa le attività di Pirelli, sollevando dubbi sulla trasparenza dell’azienda. La Borsa ha registrato una giornata di calo, mentre le tensioni sui mercati si sono fatte più evidenti.