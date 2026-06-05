Elezioni comunali Matteo Salvini | Per scegliere il candidato propongo primarie della Lega a Milano
Il segretario della Lega e ministro dei Trasporti ha annunciato che i cittadini di Milano decideranno il candidato a sindaco del centrodestra attraverso primarie organizzate dalla Lega. L’affermazione è arrivata al termine di un incontro in città dedicato al Piano casa. Salvini ha sottolineato che la scelta sarà affidata ai milanesi, senza indicare un nome specifico. La decisione riguarda le prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo.
Il candidato a sindaco di Milano per il centrodestra cittadino lo “decideranno i milanesi”, lo ha detto il segretario della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine di un incontro in città sul tema del Piano casa. Salvini si spinge oltre, lanciando una proposta. La proposta“Visto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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