Elezioni comunali Matteo Salvini | Per scegliere il candidato propongo primarie della Lega a Milano

Notizia in breve

Il segretario della Lega e ministro dei Trasporti ha annunciato che i cittadini di Milano decideranno il candidato a sindaco del centrodestra attraverso primarie organizzate dalla Lega. L’affermazione è arrivata al termine di un incontro in città dedicato al Piano casa. Salvini ha sottolineato che la scelta sarà affidata ai milanesi, senza indicare un nome specifico. La decisione riguarda le prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo.