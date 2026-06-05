Milano Sala | Ogni giorno più perplesso sulla candidatura della Siciliano

Il sindaco di Milano ha dichiarato di essere sempre più perplesso riguardo alla candidatura di Tiziana Siciliano. Ha riferito di aver letto che l’aggiunta ha affermato di non ricordare l’esposto presentato da un altro candidato. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle implicazioni di questa affermazione.

“Ogni giorno che passa sono sempre più perplesso. Leggo che l’aggiunta Tiziana Siciliano dice che non ricorda l’esposto di Massimiliano Lisa. Ora, ho qualche dubbio, ma non ho nessuna prova che non si ricordi. Ma una PM così esperta, che ha avuto un ruolo apicale in procura, si candida con una persona che conosce poco senza fare alcuna verifica, ecco questo è incomprensibile”. A dirlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, alla caserma Montebello, tornando sull’inchiesta sulle concessioni per la Galleria Vittorio Emanuele. “Non faccio mai di tutta l’erba un fascio,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, Sala sulla candidatura dell'ex pm Siciliano: Ogni giorno più perplesso

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