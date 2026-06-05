Un ex procuratore aggiunto si candida come vicesindaco a Milano. Il sindaco ha commentato dicendo che questa candidatura dimostra come alcune parti del sistema giudiziario si impegnino in politica. La candidata ha affermato di rispettare le istituzioni e di non generalizzare le accuse, evitando di attribuire comportamenti a tutto il sistema giudiziario.

“Non faccio mai di tutta l’erba un fascio, non lancio accuse a caso, porto rispetto alle altre istituzioni, anche alla Procura. Però evidentemente c’è una parte della Procura che fa politica e con la candidatura della Siciliano credo che ci sia una solida dimostrazione di ciò”. Il sindaco di Milano Beppe Sala commenta in modo durissimo la scelta di Tiziana Siciliano, ex procuratrice aggiunta nel capoluogo lombardo, di candidarsi alle elezioni comunali del prossimo anno. Siciliano, in pensione da dicembre 2025, era responsabile del pool specializzato in reati contro la pubblica amministrazione, e in quanto tale ha coordinato le recenti inchieste sull’urbanistica che hanno terremotato la giunta Sala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Milano, l’ex procuratrice aggiunta Siciliano si candida vicesindaca. Sala: “La prova che una parte dei pm fa politica”

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