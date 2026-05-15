Recentemente si è parlato molto dell’uso dell’intelligenza artificiale e del modo in cui influisce sulle relazioni umane. Serena Mazzini ha commentato il fenomeno sottolineando che, quando ci sentiamo più fragili, tendiamo a produrre più dati, contribuendo così a un fenomeno definito come “l’economia della solitudine”. La discussione si concentra sui rischi e sui comportamenti legati all’affidarsi a queste tecnologie, sollevando domande sulla loro influenza nelle dinamiche quotidiane e nei rapporti interpersonali.

Nel suo nuovo libro La tua solitudine è il nostro business, in libreria per Rizzoli, Serena Mazzini, esperta in social media strategy e critica dei new media, torna a indagare il lato oscuro dell'ecosistema digitale, dopo il successe del suo Il lato oscuro dei social network. Questa volta il focus è in particolare sul modo in cui le Big Tech stiano trasformando la fragilità emotiva in una risorsa economica e perché, secondo lei, siamo già più dentro questo sistema di quanto immaginiamo. «La tecnologia non sta cercando di eliminare la nostra solitudine», spiega Mazzini. «Sta cercando di renderla sostenibile, scalabile e sopratutto redditizia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Intelligenza artificiale, Serena Mazzini: «Più ci sentiamo fragili e più produciamo dati. Così alimentiamo ogni giorno “l'economia della solitudine”»

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Serena Mazzini, insegna Advertising e Teoria e metodo dei mass media alla NABA. Esperta di social media strategy, è anche co-host del podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli. Nel 2025 ha pubblicato Il lato oscuro dei social network e ora è uscito il suo nuov x.com

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