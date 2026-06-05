Milano Sala attacca | ‘Una parte della Procura fa politica’

Il sindaco di Milano ha criticato pubblicamente alcune componenti della Procura, accusandole di condurre un’indagine sulle concessioni degli spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele con intenti politici. La dichiarazione segue le indagini in corso su eventuali irregolarità nelle assegnazioni degli spazi. Nessun dettaglio sulle prove o sui soggetti coinvolti è stato reso noto. La polemica si inserisce nel dibattito pubblico sull’operato delle autorità giudiziarie e sulla gestione delle concessioni commerciali.

Si accende lo scontro tra politica e magistratura a Milano. A riaprire il dibattito è stato il sindacoGiuseppe Salache a margine della Festa dell’Arma dei Carabinieriè tornato a commentare l’inchiesta della Procura sulleconcessioni degli spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele. Sala ha precisato di non voler generalizzare né mettere in discussione l’operato dell’intera magistratura ma ha sostenuto che “una parte della Procura fa politica“. Una convinzione che, secondo il primo cittadino, troverebbe conferma nella candidatura dell’ex procuratrice aggiuntaTiziana Sicilianocome vicesindaca nella lista guidata dall’imprenditoreMassimiliano Lisain vista delle elezioni comunali del2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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