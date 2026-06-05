Inchiesta Galleria Vittorio Emanuele Sala | C' è una parte della Procura che fa politica
Un commento di un esponente politico sostiene che una parte della Procura di Milano si impegni in attività politiche. La critica riguarda anche la candidatura alle prossime elezioni comunali dell’ex procuratrice aggiunta, sostenuta da una lista a favore di un candidato sindaco. Secondo quanto dichiarato, questa situazione rappresenterebbe una prova concreta di coinvolgimento politico di alcuni membri dell’istituzione giudiziaria. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai rappresentanti delle forze dell’ordine o della magistratura.
Milano, 5 giugno 2026 – “C'è una parte della Procura che fa politica'' e la candidatura alle prossime Comunali dell'ex procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano 'Milano Libera', con la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Lisa ne è ''una solida dimostrazione''. Il sindaco Giuseppe Sala, commentando a margine della cerimonia per il 212esimo anniversario dell'Arma l'indagine sulle concessioni di spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele II. La nuova inchiesta della Procura di Milano si ipotizzano i reati di turbativa d'asta e corruzione che vedrebbe coinvolti alcuni funzionari comunali. https:www.ilgiorno.itvideoinchiesta-galleria-sala-parte-della-procura-fa-politica-s67alrmj Massimiliano Lisa è il proprietario del museo Leonardo3 che ha sede in proprio in Galleria e dal cui esposto è partita l'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
INCHIESTA GALLERIA, SALA: PARTE DELLA PROCURA FA POLITICA, SICILIANO DIMOSTRAZIONE
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