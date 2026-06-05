Beppe Sala ha dichiarato che una parte della Procura milanese si impegna in attività politiche. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli o precisazioni sulle accuse. La dichiarazione ha suscitato reazioni e commenti, ma non sono stati forniti elementi aggiuntivi per approfondire la natura delle affermazioni.

"Una parte della Procura fa politica". Parole che non arrivano da un esponente del centrodestra, ma da un grande riferimento della sinistra milanese e nazionale: Beppe Sala. A margine della cerimonia per il 212esimo anniversario dell’Arma, il sindaco di Milano è tornato sulla nuova inchiesta che scuote Palazzo Marino: quella sulle concessioni degli spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele II, dove i pm ipotizzano i reati di turbativa d’asta e corruzione e dove sarebbero coinvolti alcuni funzionari comunali. Il nodo per Sala non è soltanto giudiziario: è politico. E porta dritto alla candidatura dell’ex procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano con “Milano Libera”, lista a sostegno di Massimiliano Lisa, candidato sindaco e proprietario del museo Leonardo3, proprio in Galleria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milano, Sala attacca la magistratura: “C'è una parte della Procura che fa politica”

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