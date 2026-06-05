La domanda di professionisti negli home service è aumentata del 38% quest’anno, secondo un’analisi di More Value. L’osservatorio ha rilevato un incremento delle richieste nel settore, con particolare crescita in servizi tecnici e assistenza a domicilio. La maggior parte delle richieste riguarda interventi di manutenzione e riparazioni. L’indagine evidenzia un trend di crescita legato all’adozione di tecnologie e all’aumento di servizi personalizzati richiesti dai clienti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Secondo l’osservatorio sviluppato da More Value, l’intelligenza artificiale sta accelerando il valore economico delle professioni tecniche urbane: il mercato home service milanese supera il miliardo di euro potenziale annuo tra digitalizzazione, urgenza operativa e nuovi modelli di domanda locale. Milano, 4 giugno 2026 – Nel nuovo scenario dell’intelligenza artificiale, il valore delle professioni tecniche e manuali sta assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno delle economie urbane. Le riflessioni sul futuro del lavoro attribuite a Jensen Huang, CEO di NVIDIA, secondo cui le competenze tecniche e operative potrebbero acquisire un peso economico crescente nell’era dell’AI, trovano un primo riscontro nei dati osservati nel mercato italiano degli home service. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Milano osservatorio del lavoro tecnico nell’era dell’IA: +38% di domanda negli home service secondo l’analisi di More Value

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