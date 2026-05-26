Il Papa ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata «Magnifica humanitas», in cui invita a riflettere sul rapporto tra uomo e tecnologia. L’autore sottolinea che ci troviamo a un bivio: proteggere la dignità umana oppure lasciarci sopraffare da una tecnologia sempre più totalizzante, paragonata a una torre di Babele o a una città di Dio. Il testo evidenzia la sfida dell’era dell’intelligenza artificiale e invita a un confronto tra valori umani e innovazione tecnologica.

Nella «Magnifica humanitas» Robert Francis Prevost ci indica che siamo a un bivio: difendere l’uomo o farci travolgere da una tecnica totalizzante come quella del racconto biblico. O Babele o Neemia. Il Papa matematico cita Gandalf, ma non padre Benanti. È «pontefice», ma indica la necessità di ricostruire prima di tutto le mura della città distrutta «per rialzare ciò che è crollato e proteggere ciò che è esposto». Robert Prevost firma la sua prima enciclica, l’annunciata Magnifica humanitas, di cui rivendica il peso politico nel 135° anniversario della Rerum novarum: «Quando alcuni obiettavano che la Chiesa non doveva sprecare energie in questioni mondane, egli ( Leone XIII, ndr) rispondeva con realismo e sapienza che l’annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Torre di Babele o città di Dio? La prima enciclica del Papa sfida il mondo nell’era dell’IA

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Papa Leone XIV - Enciclica Magnifica Humanitas

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