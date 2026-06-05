Milano l’ex procuratrice Siciliano in corsa | Sala critica la scelta
Un ex procuratore ha deciso di candidarsi, scegliendo un imprenditore come compagno. La notizia ha suscitato reazioni da parte del sindaco, che ha espresso critiche sulla scelta. Durante la campagna, si sono sollevati dubbi sulla gestione delle indagini sulla corruzione, in particolare riguardo a come un algoritmo possa mantenere traccia delle informazioni. La decisione ha attirato attenzione nel panorama politico locale.
Perché l'ex procuratrice ha scelto proprio l'imprenditore Lisa come compagno?. Come può un algoritmo gestire la memoria delle indagini sulla corruzione?. Quali legami uniscono la candidata alla denuncia sugli spazi in Galleria?. Cosa rischia la legittimità degli appalti comunali dopo questa candidatura?.? In Breve Siciliano si candida con Massimiliano Lisa nella lista Milano Libera. Lisa ha presentato esposto su corruzione in Galleria Vittorio Emanuele. Siciliano sostiene incontro con Lisa avvenuto solo a gennaio 2026. Attilio Fontana sostiene le critiche del sindaco Beppe Sala.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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