Meno rifiuti più futuro | iniziative ecologiche per gli studenti acesi

Questa mattina si è aperto nell’istituto comprensivo di Vigo Fuccio La Spina un ciclo di incontri dedicati alla sensibilizzazione ambientale, intitolato “Meno rifiuti più futuro”. L'iniziativa è stata promossa da un'organizzazione dedicata alla tutela dell’ambiente e coinvolge gli studenti in attività di formazione e informazione sui temi della riduzione dei rifiuti e della sostenibilità. Le sessioni proseguiranno nelle prossime settimane con vari appuntamenti dedicati agli studenti.

Ha preso il via questa mattina nell’I.C. Vigo Fuccio La Spina il ciclo di incontri formativi “Meno rifiuti più futuro”, promosso da Ris.Am in collaborazione con Comieco, nell’ambito del “Mese dell’Ambiente e della Biodiversità”. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato alle Politiche.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate “Più sogni, meno dipendenze” per gli studenti di ModugnoI volontari continuano gli interventi con gli studenti dell’Istituto “Dante Alighieri” di Modugno nella serie di interventi “Più Sogni, Meno... Crozza-Schettini e la scuola del futuro: “Cari studenti, buttate gli smartphone. A meno che non seguiate me su YouTube”Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prevenzione delle arbovirosi e contrasto alla proliferazione delle zanzare; La carta non dimentica: con Amiu e Comieco il rifiuto si fa futuro; Apple sempre più green: più materiali riciclati, meno emissioni; Ospedale alla Pellerina:Torino si gioca il futuro del suo grande parco. Meno rifiuti, più futuro: iniziative ecologiche per gli studenti acesiHa preso il via questa mattina nell’I.C. Vigo Fuccio La Spina il ciclo di incontri formativi Meno rifiuti più futuro, promosso da Ris.Am in collaborazione con Comieco, nell’ambito del Mese dell’Amb ... cataniatoday.it Meno rifiuti, ma la tassa è più salata: è il paradosso della Tari lombarda. E sulla regione arriva la stangata con ritocchi record a Como e BresciaMilano, 25 novembre 2025 – In Lombardia i rifiuti urbani diminuiscono, la percentuale di raccolta differenziata cresce, ma la Tari aumenta. Mediamente ogni lombardo produce meno di mezza tonnellata ... ilgiorno.it ACIREALE EDUCA AL FUTURO: NELLE SCUOLE PARTE IL PROGETTO “MENO RIFIUTI PIÙ FUTURO” Ha preso il via questa mattina ad Acireale, all’interno dell’I.C. Vigo Fuccio La Spina, il ciclo di incontri formativi “Meno rifiuti più futuro”, promosso da RIS.A facebook