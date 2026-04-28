Tari il Comune di Verona aggiorna le regole | Più equità e meno rifiuti

Il Comune di Verona ha aggiornato il regolamento della Tari con l’obiettivo di rispettare le norme nazionali e di considerare le diverse situazioni economiche di famiglie e imprese. La revisione mira a rendere il sistema più equo e a ridurre la quantità di rifiuti prodotti. La modifica riguarda le modalità di calcolo e le eventuali esenzioni, con l’intento di adeguare le tariffe alle esigenze attuali.

Il Comune di Verona interviene sul regolamento della Tari con una revisione che punta a rendere il sistema più aderente alle norme nazionali e, allo stesso tempo, più attento alle condizioni economiche di famiglie e imprese. La delibera, approvata dalla giunta, introduce una serie di correttivi.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Minori stranieri soli, cambia tutto: il Comune aggiorna le regoleL'Aquila - Nuovi criteri e procedure più stringenti per l’accoglienza dei minori non accompagnati: l’amministrazione comunale adegua il capitolato... Tari 2025, Messina tra le città con la tassa sui rifiuti più contenuta: il confronto nazionaleLa gestione dei rifiuti in Italia continua a mostrare forti disparità territoriali e un costante aumento della Tari, mentre rimangono irrisolte... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Attenzione ai falsi Sms sulla Tari: Solori invita i cittadini a segnalare i casi; Attenzione ai falsi SMS sulla TARI: scatta l’allarme a Verona; Tari Verona, allerta truffa: attenti all’Sms che svuota il conto; Occhio a quell'Sms, è una truffa. Tari, il comune di Verona aggiorna il regolamento: novità e agevolazioni per famiglie e impreseIl comune di Verona aggiorna il regolamento della Tari, la tassa rifiuti: le principali novità e le agevolazioni previste. veronaoggi.it Il Comune di Verona è tra i più virtuosi in Italia nel recupero dei tributi evasiEvadere Imu imposta comunale sugli immobili e Tari tassa sui rifiuti nel Comune di Verona è sempre più difficile. Lo dicono i dati che mettono la città tra i Comuni più virtuosi in Italia in tema di ... rainews.it Sono tre gli itinerari a disposizione dei cittadini del Comune di Verona in alcune delle mete più suggestive del Paese - facebook.com facebook #TrasformazioneDigitale, il Comune di #Verona digitalizza i #MuseiCivici in collaborazione con l'Università di Verona. x.com