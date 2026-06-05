Il Milano Film Fest 2026 si apre con un red carpet in stile urbano, caratterizzato da abiti rilassati e un’estetica metropolitana. La manifestazione include cinema diffuso e strade trasformate in set cinematografici, con partecipanti che indossano look ispirati alla moda di strada. La kermesse si svolge in varie location della città, coinvolgendo il pubblico in eventi e proiezioni all’aperto, confermando l’approccio informale e contemporaneo dell’edizione.

Tra cinema diffuso, strade trasformate in set e look dal gusto metropolitano, il Milano Film Fest inaugura la sua edizione 2026 con un red carpet contemporaneo e rilassato Un set a cielo aperto, un red carpet che sa di quell’atmosfera cosmopolita e urban di cui ilMilano Film Fest 2026si è vestito fin dalla sua inaugurazione. Proprio ieri sera il capoluogo lombardo ha acceso i riflettori sul Festival diretto artisticamente daClaudio Santamaria, che dal4 al 9 giugnoporteràproiezioni, incontri e cinema diffuso tra piazze, cortili e spazi urbani della città. Lo sfondo, infatti, non è quello tradizionale di un teatro o di una sala cinematografica, ma quello vivo dei quartieri milanesi, trasformati eccezionalmente in location d’autore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Milano Film Fest 2026, il red carpet diventa urban: tailoring rilassato e stile metropolitano inaugurano il Festival

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Milano, Presentato il Film Fest 2026. Grande attesa per Dario Argento e Julian Schnabel

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