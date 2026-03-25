Al Bari International Film Festival 2026, le attrici Elena Sofia Ricci e Paola Cortellesi sono apparse con look distinti sul red carpet. La manifestazione, che si svolge nella città pugliese, ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del cinema italiano. La kermesse prosegue con proiezioni, incontri e premiazioni, attirando pubblico e stampa da tutta Italia.

È entrato nel vivo il Bif&st – Bari International Film Festival 2026: tra i principali eventi cinematografici italiani, una volta all’anno questo trasforma la città pugliese in una capitale del cinema a tutti gli effetti a colpi di proiezioni di anteprime, concorsi, retrospettive e incontri con grandi protagonisti del settore e lo stesso è successo stavolta. La terza giornata di questa diciassettesima edizione, sul palco del Teatro Petruzzelli, ha visto ben due protagoniste: se Elena Sofia Ricci ha ricevuto il premio Arte del Cinema, poco dopo Paola Cortellesi ha incontrato il pubblico in vista della proiezione restaurata del film Il posto dell’anima (2003), diretto dal marito Riccardo Milani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Sofia Ricci e Paola Cortellesi, look da red carpet a confronto al Bari International Film e Tv Festival 2026

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